Тула
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2022 6:15

Тула лишилась автозаправки на «кругу» возле Павшинского моста

Строение оказалось незаконным
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тула лишилась автозаправки на «кругу» возле Павшинского моста

Тула лишилась автозаправки на «кругу» возле Павшинского моста

Фото: соцсети

1 марта судебные приставы приступили к сносу заправки на улице Мосина. Она появилась на транспортном кольце еще в двухтысячных годах. Землю владельцы бизнеса арендовали у министерства имущественных и земельных отношений Тульской области. В 2018 году договор был расторгнут. Здание нужно было демонтировать, но владелец объекта на протяжении 3 лет отказывался самостоятельно разобрать здание.

Примечательно, что за это время незаконная заправка сменила хозяина, и теперь ущерб несет именно он.