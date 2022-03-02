Тула лишилась автозаправки на «кругу» возле Павшинского моста Фото: соцсети

1 марта судебные приставы приступили к сносу заправки на улице Мосина. Она появилась на транспортном кольце еще в двухтысячных годах. Землю владельцы бизнеса арендовали у министерства имущественных и земельных отношений Тульской области. В 2018 году договор был расторгнут. Здание нужно было демонтировать, но владелец объекта на протяжении 3 лет отказывался самостоятельно разобрать здание.

Примечательно, что за это время незаконная заправка сменила хозяина, и теперь ущерб несет именно он.