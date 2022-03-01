В среду, 2 марта, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 17:00 - ул. М. Расковой, 1-21 (нечетн.), 24-44 (четн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечетн.), 2-16 (четн.); ул. Яблочкова, 23-37 (нечетн.); ул. Фучика, 3-31 (нечетн.), 4-18 (четн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечетн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (четн.), 13; ул. Гастелло, 2-6 (четн.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а; ул. Глухополянская, 19-б; ул. П. Коммуны, 36-62 (четн.), 29-61 (нечетн.); ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечетн.), 2-12 (четн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55; ул. Н-Неман, 2-19; п. Трудовой, 31-71 (нечетн.), 42-62 (четн.); п. Восточный, 3-а, 70-74 (четн.), 84, 86, 87, 85; п. Н. Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а; д. Тихвинка, 64, 65; Мясново: 4-й пр-зд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й пр-зд, 31-43 (нечетн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (четн.), 7-13 (нечетн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б; ул. Воздухофлотская, 25, 27, 27-а, 27-б; ул. Рогова, 25, 21; 2-й пр-зд, 25, 31; ул. Кауля, 56-74 (четн.); пер. Чапаевский, 2-20 (четн.), 1-17 (нечетн.), 11-а, 16-а; ул. Буденного, 59-79 (нечетн.), 74-84 (четн.); ул. П. Алексеева, 21;
с 09:00 до 18:00 - пр-т Ленина, 111, 111-а, 111-б; ул. Ак. Павлова, 1-а.