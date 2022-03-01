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Общество1 марта 2022 12:59

УФСБ России по Тульской области предупреждает граждан о фейковых звонках на тему украинского конфликта

Данные звонки направлены на дестабилизацию обстановки на территории региона
Игорь КОПЫТОВ
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УФСБ России по Тульской области предупреждает граждан о фейковых звонках на тему украинского конфликта

УФСБ России по Тульской области предупреждает граждан о фейковых звонках на тему украинского конфликта

Фото: Игорь КОПЫТОВ

УФСБ предупреждает, что на мобильные телефоны жителей Тульской области могут поступать звонки с сообщениями «о больших потерях со стороны ВС РФ», «о захвате в плен российских военнослужащих» и другой недостоверной информации.

Российские спецслужбы призывают не поддаваться на провокации, просят сохранять спокойствие и не реагировать на поступающие звонки, содержащие ложные сведения.

Напоминаем, что в эти дни вооруженными силами России проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР.