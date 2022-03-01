УФСБ России по Тульской области предупреждает граждан о фейковых звонках на тему украинского конфликта Фото: Игорь КОПЫТОВ

УФСБ предупреждает, что на мобильные телефоны жителей Тульской области могут поступать звонки с сообщениями «о больших потерях со стороны ВС РФ», «о захвате в плен российских военнослужащих» и другой недостоверной информации.

Российские спецслужбы призывают не поддаваться на провокации, просят сохранять спокойствие и не реагировать на поступающие звонки, содержащие ложные сведения.

Напоминаем, что в эти дни вооруженными силами России проводится специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР.