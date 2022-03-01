Троих похитителей железнодорожных рельсов из Тульской области оштрафовали в сумме на 120 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В первой половине дня 6 октября 2021 года трое злоумышленников прибыли на участок местности возле микрорайона Весенний в городе Кимовске Тульской области. Там они частично демонтировали и подготовили к хищению, разрезав на куски, железнодорожные рельсы. Однако довести свои преступные действия до конца они не смогли поскольку были задержаны сотрудниками полиции.

По оценкам экспертизы, злоумышленники намеревались причинить владельцу путей ущерб на сумму более 22 тысяч рублей.

Согласно ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ всем троим назначены наказания в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил.