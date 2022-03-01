В Тульской области поймали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней давности Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области задержали 52-летнего подозреваемого, много лет скрывавшегося от следствия после убийства в Иркутской области. В октябре 2007 года между двумя мужчинами, ехавшими из поселка Кропоткин в город Бодайбо завязалась ссора, попутчики покинули автомобиль и устроили драку у дороги. Один в ее ходе несколько раз ударил другого камнем по голове. 31-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Тогда следствию не удалось раскрыть преступление. Уголовное дело было приостановлено.

С тех пор подозреваемый находился в розыске, и только на днях сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области совместно с СК при участии бойцов СОБРа его поймали в Алексине. На допросе мужчина во всем признался.

На данный момент он арестован на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.