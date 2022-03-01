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Общество1 марта 2022 10:20

С 1 марта у автобусов из Алексина и Ясногорска изменилась конечная остановка в Туле

В Тульской области изменились маршруты движения некоторых автобусов с целью снижения нагрузки на городские магистрали
Игорь КОПЫТОВ
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С 1 марта у автобусов из Алексина и Ясногорска изменилась конечная остановка в Туле

С 1 марта у автобусов из Алексина и Ясногорска изменилась конечная остановка в Туле

Фото: Алексей ФОКИН

С 1 марта в Тульской области у автобусов из Алексина и Ясногорска изменилась конечная остановка. Маршруты № 263 и № 173 теперь будут доезжать только до автостанции «Северной» на улице Октябрьской, а не до автовокзала на проспекте Ленина, как ранее.

При этом расписание, количество единиц на линии и рейсов останется без изменений. А вот сама поездка обойдется пассажирам дешевле - на 24 и 19 рублей.