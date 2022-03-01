В Тульской области заблокировали сайт, разместивший информацию, как обманывать электросчетчики Фото: Игорь КОПЫТОВ

На сайте указаны сведения о способах хищения коммунальных ресурсов путем установки на приборы учета электроэнергии специальных приспособлений, то есть несанкционированного вмешательства в их работу. Данная информация открыта для свободного доступа, с ней мог познакомиться любой пользователь. Это побуждает потребителей коммунальных ресурсов в несанкционированное вмешательство в их работу, что нарушает права добросовестных потребителей.

Решением суда данные информационные ресурсы подлежат блокировке.