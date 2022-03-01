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Общество1 марта 2022 9:58

В Тульской области заблокировали сайт, разместивший информацию, как обманывать электросчетчики

Факт наличия такого ресурса обнаружился в ходе плановой проверки Сети
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области заблокировали сайт, разместивший информацию, как обманывать электросчетчики

В Тульской области заблокировали сайт, разместивший информацию, как обманывать электросчетчики

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На сайте указаны сведения о способах хищения коммунальных ресурсов путем установки на приборы учета электроэнергии специальных приспособлений, то есть несанкционированного вмешательства в их работу. Данная информация открыта для свободного доступа, с ней мог познакомиться любой пользователь. Это побуждает потребителей коммунальных ресурсов в несанкционированное вмешательство в их работу, что нарушает права добросовестных потребителей.

Решением суда данные информационные ресурсы подлежат блокировке.