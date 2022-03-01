Житель Тульской области получил 10 месяцев ограничения свободы за хранение дома боевых патронов Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что обвиняемый на крыше сарая в одном из поселков Узловского района обнаружил 13 промышленно изготовленных патронов кольцевого воспламенения для нарезного огнестрельного оружия. После чего прятал их в своей квартире. За что и поплатился.

Приговором суда он признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. При этом в период отбывания наказания ему установлен ряд ограничений - не выезжать за пределы территории Узловского района Тульской области, обязанность отмечаться в надзорном органе раз в месяц.

26 февраля 2022 г. приговор вступил в законную силу.