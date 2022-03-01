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Происшествия1 марта 2022 9:41

Житель Тульской области получил 10 месяцев ограничения свободы за хранение дома боевых патронов

Вступил в законную силу приговор Узловского городского суда, осужденного за незаконное хранение боеприпасов
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Тульской области получил 10 месяцев ограничения свободы за хранение дома боевых патронов

Житель Тульской области получил 10 месяцев ограничения свободы за хранение дома боевых патронов

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что обвиняемый на крыше сарая в одном из поселков Узловского района обнаружил 13 промышленно изготовленных патронов кольцевого воспламенения для нарезного огнестрельного оружия. После чего прятал их в своей квартире. За что и поплатился.

Приговором суда он признан виновным по ч. 1 ст. 222 УК РФ, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. При этом в период отбывания наказания ему установлен ряд ограничений - не выезжать за пределы территории Узловского района Тульской области, обязанность отмечаться в надзорном органе раз в месяц.

26 февраля 2022 г. приговор вступил в законную силу.