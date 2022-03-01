За нападение собаки на ребенка ее хозяин заплатит семье пострадавшего 50 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Суд первой инстанции установил, что именно по вине ответчика, не принявшего необходимых мер, обеспечивающих безопасное для окружающих содержание собаки, произошло нападение на несовершеннолетнего. Ребенок был покусан. Узловским городским судом было принято решение о взыскании морального вреда. Ответчик попытался опротестовать это решение.

Областная судебная коллегия апелляцию отклонила, и теперь с мужчины будет взыскана компенсация в размере 50 000 рублей, судебные расходы по оплате юридических услуг в размере 5000 рублей, а также госпошлина в размере 300 рублей.