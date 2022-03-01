Киреевский суд Тульской области приговорил убийцу случайного собутыльника на 10 лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что ночью 14 ноября 2021 года обвиняемый в общежитии поселка Бородинский Киреевского района выпивал в компании с незнакомыми мужчиной и соседкой. В какой-то момент он оскорбил женщину, за нее вступился собутыльник. Между мужчинами разгорелась ссора, в ходе которой подсудимый схватил нож и ударил им оппонента в шею. Потерпевший скончался на месте преступления от кровотечения.

Приговором суда обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.