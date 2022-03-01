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Общество1 марта 2022 8:23

Только за один день тульские сотрудники ГИБДД составили 10 протоколов по нарушениям правил перевозки детей

27 февраля сотрудники Госавтоинспекции города Тулы провели профилактический рейд
Игорь КОПЫТОВ
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Только за один день тульские сотрудники ГИБДД составили 10 протоколов по нарушениям правил перевозки детей

Только за один день тульские сотрудники ГИБДД составили 10 протоколов по нарушениям правил перевозки детей

Фото: Алексей ФОКИН

Проверка в рамках мероприятия «Ребенок — пассажир» была направлена на выявление нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров. В его рамках проверялись автомобили на наличие специальных детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля, а также применение ремней безопасности взрослыми.

По итогам только за один день на нарушителей составили 10 административных материалов по ч. 3 ст. 12.23 КОАП РФ.