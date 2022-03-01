Только за один день тульские сотрудники ГИБДД составили 10 протоколов по нарушениям правил перевозки детей Фото: Алексей ФОКИН

Проверка в рамках мероприятия «Ребенок — пассажир» была направлена на выявление нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров. В его рамках проверялись автомобили на наличие специальных детских удерживающих устройств, правильность их установки в салоне автомобиля, а также применение ремней безопасности взрослыми.

По итогам только за один день на нарушителей составили 10 административных материалов по ч. 3 ст. 12.23 КОАП РФ.