Под Тулой оштрафовали кафе за нарушение санитарных правил Фото: соцсети

В ходе прокурорской проверки кафе «У трех дорог», расположенном в поселке Иншинский обнаружилось, что хранение здесь мясной продукции и яиц в холодильном оборудовании осуществлялось без маркировки товара, указания срока годности и условий хранения продукции, не соблюдались правила товарного соседства. Также в кафе использовался не промаркированный разделочный инвентарь, отсутствовали раздельные зоны для обработки продовольственного сырья и изготовления кулинарных полуфабрикатов.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.