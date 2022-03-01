Масленница по-семейному для туляков пройдет в музее-усадьбе «Ясная Поляна» Фото: Алексей ФОКИН

На площадке у Кучерской избы школьникам расскажут о масленичных традициях. Гости поучаствуют в старинных забавах и конкурсах: научатся ходить на ходулях, узнают, что такое петушиные бои и «калечина-малечина», прокатятся в санях и попробуют блины в русской избе. Все желающие смогут изготовить масленичную куклу.

Праздничная программа начнется в 12:30 и 14:00.

Проводы зимы состоятся и в Доме культуры «Ясная Поляна». В 14:00 в фойе пройдет концерт гармонистов. Посетителей угостят блинами с горячим чаем. В 15:00 на сцене Дома культуры выступит фольклорный ансамбль «Смородина». В 16:00 пройдет традиционная масленичная забава – сжигание соломенного чучела Масленицы.