Музей-заповедник «Куликово поле» удостоен награды первой Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards Фото: материалы пресс-служб

Многие годы музей активно реализует различные проекты, направленные на формирование туристической привлекательности региона и инфраструктуры для пребывания на Куликовом поле. Три недавних проекта были отмечены на Всероссийской туристской премии «Маршрут года», среди них изданный музеем-заповедником «Исторический путеводитель по Верхнему Дону: Богородицк, Епифань, Куликово поле, Елец» завоевал Гран-при премии «Маршрут года». Вместе с ним специальный приз «За популяризацию исторического наследия» завоевал маршрут выходного дня на Куликово поле «Отдых с историей».

Сейчас ведется активная работа над двумя крупными проектами, которые познакомят с историей Первого ратного поля России. Один из них – исторический путеводитель по Тульской и Калужской областям «От Угры до Непрядвы». Кроме того, на Куликовом поле музей-заповедник обустраивает историко-экологическую тропу.