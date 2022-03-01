Туляков приглашают на Широкую масленицу в ремесленный двор «Добродей» Фото: материалы пресс-служб

Всю Масленичную неделю по 5 марта, посетителей ждут представление «Не житье, а масленица» и интерактивная программа «Ярмарочная Масленица». Гостям также покажут спектакль фольклорного театра «Масленичные потехи». Посетители примут участие в традиционных играх и забавах. Каждый сможет изготовить из лыка куклу «Масленицу» и забрать символ праздника на память.

А еще мастер-шоу, игровые программы и традиционное чаепитие.

Кульминация празднования состоится 6 марта с 12:00 до 15:00. Для посетителей будут работать замечательные тульские мастера – плотники, чеканщики и гончары, которые проведут мастер-классы по ковке и резьбе, декорированию и росписи. В Тульской кузне под руководством кузнеца можно выковать и забрать с собой гвоздь, подкову или монету-сувенир.

На Главной сцене выступят фольклорные, вокальные и хореографические коллективы Тулы. А еще на празднике устроят медвежью потеху, возьмут штурмом снежную крепость и откупятся от зимы.