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Общество1 марта 2022 6:26

29 нетрезвых водителей поймали на дорогах Тульской области за выходные дни

Госавтоинспекция Тульской области провели очередную профилактическую операцию
Игорь КОПЫТОВ
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29 нетрезвых водителей поймали на дорогах Тульской области за выходные дни

29 нетрезвых водителей поймали на дорогах Тульской области за выходные дни

Фото: материалы пресс-служб

За прошедшие выходные дни сотрудниками ГИБДД 29 водителей в состоянии опьянения. При этом только 12 согласились пройти алкотест, а в 17 случаях от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

При этом в отношении четырех водителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в отношении 7 человек составлены протоколы об управлении транспортным средством без водительских прав.