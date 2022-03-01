29 нетрезвых водителей поймали на дорогах Тульской области за выходные дни Фото: материалы пресс-служб

За прошедшие выходные дни сотрудниками ГИБДД 29 водителей в состоянии опьянения. При этом только 12 согласились пройти алкотест, а в 17 случаях от прохождения медицинского освидетельствования отказались.

При этом в отношении четырех водителей за рецидив действий собраны материалы по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в отношении 7 человек составлены протоколы об управлении транспортным средством без водительских прав.