За выходные телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 23 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Только за прошедшие выходные дни у двух граждан мошенниками были похищены деньги в сумме 23 тысячи 712 рублей.

Схема проста и используется уже давно. Неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. Однако ежедневно находятся люди, которые «ведутся» на подобные аферы.