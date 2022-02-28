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Общество28 февраля 2022 11:02

За выходные телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 23 тысяч рублей

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства
Игорь КОПЫТОВ
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За выходные телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 23 тысяч рублей

За выходные телефонные мошенники выманили у жителей Тульской области более 23 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Только за прошедшие выходные дни у двух граждан мошенниками были похищены деньги в сумме 23 тысячи 712 рублей.

Схема проста и используется уже давно. Неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. Однако ежедневно находятся люди, которые «ведутся» на подобные аферы.