В столкновении двух автоледи и центре Тулы серьезно пострадали дети Фото: материалы пресс-служб

25 февраля в 21:50 на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Каминского в центре Тулы 41-летняя женщина за рулем Lada Granta на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении Chevrolet Lacetti под управлением 26-летней автоледи.

В результате столкновения различные травмы получили маленькие пассажиры Lada Granta — 2-летняя девочка и 9-летний мальчик 2012, которым потребовалась госпитализация. Также пострадала водитель Chevrolet Lacetti», которая после оказания медицинской помощи была отпущена.