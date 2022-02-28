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Происшествия28 февраля 2022 9:28

В столкновении двух автоледи и центре Тулы серьезно пострадали дети

Несмотря на то, что дети находились в специальных удерживающих устройствах, им потребовалась госпитализация
Игорь КОПЫТОВ
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В столкновении двух автоледи и центре Тулы серьезно пострадали дети

В столкновении двух автоледи и центре Тулы серьезно пострадали дети

Фото: материалы пресс-служб

25 февраля в 21:50 на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Каминского в центре Тулы 41-летняя женщина за рулем Lada Granta на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении Chevrolet Lacetti под управлением 26-летней автоледи.

В результате столкновения различные травмы получили маленькие пассажиры Lada Granta — 2-летняя девочка и 9-летний мальчик 2012, которым потребовалась госпитализация. Также пострадала водитель Chevrolet Lacetti», которая после оказания медицинской помощи была отпущена.