Где в Туле в понедельник, 28 февраля, отключат электричество Фото: Игорь КОПЫТОВ

Публикуем список адресов:

с 09:00 до 17:00 - ул. Болдина, 93, 95, 97, 99, 101, 103-а, 107, 109; п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечетн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Полевая, 1-9; ул. М. Расковой, 22; ул. Яблочкова, 2-28 (четн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (четн.); ул. Нестерова, 13-27 (нечетн.), 14-24 (четн.); ул. Осипенко, 1-10, 15; ул. Белинского, 1-13 (нечетн.), 6-12 (четн.); ул. Заварная, 160-172 (четн.), 156-б, 156-в, 172-а, 52-в, 121, 123, 125; п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечетн.), 9-а; ул. Кирпичная, 29-а, 16-30 (четн.), 17-29 (нечетн.); ул. Костычева, 8, 12 к.1, 12 к.2, 18, 10, 16, 14; ул. Машинистов, 1, 3, 5; ул. Болдина, 2, 4, 8; ул. Машинистов, 12-36 (четн.), 9-33 (нечетн.); ул. Болдина, 1, 3, 5, 6, 7;

с 09:00 до 18:00 - пр-т Ленина, 117, 117-а, 119.