Тульские гимнасты заняли общекомандную бронзу на соревнованиях в Орле Фото: соцсети

За звание сильнейших в течение пяти дней в открытом чемпионате Орловской области боролись спортсмены из 15 регионов России.

Среди КМС София Задонская заняла первые места в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на брусьях. Кристина Ларькина стала третьей в многоборье, прыжке, вольных упражнениях и на брусьях. Виктория Алифанова завоевала бронзу в упражнениях на бревне.

По второму разряду Рита Зейналова заняла третье место в многоборье, первое — в вольных упражнениях, второе — на брусьях. Станислав Никонов стал первым в многоборье, упражнениях на коне, вольных упражнениях и в прыжке, а также еще и серебро в упражнениях на кольцах, перекладине и брусьях.

По третьему разряду Диана Павлова стала второй в упражнениях на бревне и третьей — в прыжке.

По итогам общекомандного зачета Тульская область завоевала бронзу.