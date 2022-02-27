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Спорт27 февраля 2022 13:00

Тульские гимнасты заняли общекомандную бронзу на соревнованиях в Орле

Наши спортсмены также взяли несколько золотых наград в личных зачетах
Игорь КОПЫТОВ
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Тульские гимнасты заняли общекомандную бронзу на соревнованиях в Орле

Тульские гимнасты заняли общекомандную бронзу на соревнованиях в Орле

Фото: соцсети

За звание сильнейших в течение пяти дней в открытом чемпионате Орловской области боролись спортсмены из 15 регионов России.

Среди КМС София Задонская заняла первые места в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на брусьях. Кристина Ларькина стала третьей в многоборье, прыжке, вольных упражнениях и на брусьях. Виктория Алифанова завоевала бронзу в упражнениях на бревне.

По второму разряду Рита Зейналова заняла третье место в многоборье, первое — в вольных упражнениях, второе — на брусьях. Станислав Никонов стал первым в многоборье, упражнениях на коне, вольных упражнениях и в прыжке, а также еще и серебро в упражнениях на кольцах, перекладине и брусьях.

По третьему разряду Диана Павлова стала второй в упражнениях на бревне и третьей — в прыжке.

По итогам общекомандного зачета Тульская область завоевала бронзу.