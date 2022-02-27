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Общество27 февраля 2022 12:00

100 тысяч рублей штрафа за оскорбление полицейского заплатит житель Новомосковска Тульской области

Инцидент произошел в наркологическом диспансере
Игорь КОПЫТОВ
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100 тысяч рублей штрафа за оскорбление полицейского заплатит житель Новомосковска Тульской области

100 тысяч рублей штрафа за оскорбление полицейского заплатит житель Новомосковска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 1 января в дежурную часть ОМВД России по г. Новомосковску поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в филиале ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер № 1». Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения. Со слов медицинских работников, он нарушал общественный порядок. На просьбы угомониться, мужчина публично оскорбил в неприличной форме правоохранителей. Подсудимый также выразил угрозу избить правоохранителей.

В результате новомосковский районный суд назначил дебоширу наказание в виде штрафа по ч. 1 ст. 318 УК РФ в размере 100 тысяч рублей за угрозу применения насилия в отношении представителя власти

Приговор не вступил в законную силу.