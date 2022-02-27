В Алексине Тульской области подросток выстрелил из пневмата, а попал в школьницу Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что 25 февраля группа учащихся вышла за территорию школы, где один из подростков достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону столба. Рикошет пульки попал 15-летнюю девушку. В результате несовершеннолетней причинена поверхностная ссадина на лице. После оказания медицинской помощи она была отпущена домой.

Межрайонная прокуратура проверит исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также даст оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.