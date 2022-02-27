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Общество27 февраля 2022 14:00

Ранее судимая тулячка попалась на краже продуктов из супермаркета

Теперь ей снова грозит тюремный срок
Игорь КОПЫТОВ
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Ранее судимая тулячка попалась на краже продуктов из супермаркета

Ранее судимая тулячка попалась на краже продуктов из супермаркета

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в полицию обратился директор сетевого магазина, сообщиыший о краже продуктов из торгового зала на улице Новотульской.

Стражам порядка удалось установить личность подозреваемой в совершении кражи. Ей оказалась 28-летняя безработная ранее судимая тулячка. Она уже призналась в содеянном. Похищенные продукты у нее частично изъяли.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.