Ранее судимая тулячка попалась на краже продуктов из супермаркета
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле в полицию обратился директор сетевого магазина, сообщиыший о краже продуктов из торгового зала на улице Новотульской.
Стражам порядка удалось установить личность подозреваемой в совершении кражи. Ей оказалась 28-летняя безработная ранее судимая тулячка. Она уже призналась в содеянном. Похищенные продукты у нее частично изъяли.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.