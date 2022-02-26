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Общество26 февраля 2022 13:00

Гибель мужчины на пороге Ваныкинской больницы в Туле: прокуратура инициировала проверку

Надзорный орган намерен опросить медиков для дачи объяснений
Игорь КОПЫТОВ
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Гибель мужчины на пороге Ваныкинской больницы в Туле: прокуратура инициировала проверку

Гибель мужчины на пороге Ваныкинской больницы в Туле: прокуратура инициировала проверку

Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Советского округа города Тулы организовала проверку по факту смерти мужчины на пороге Ваныкинской больницы

21 февраля 30-летнего пациента доставили в больницу по медицинским показаниям, но на следующий день между осмотрами мужчина скончался. Его тело обнаружили на территории медицинского учреждения.

При наличии оснований по итогам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.