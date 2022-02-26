В Туле один собутыльник до смерти забил кулаками другого Фото: Алексей ФОКИН

Днем 4 января нынешнего года 45-летний житель Тулы, в ходе распития спиртных напитков в квартире знакомого, на почве личной неприязни к одному из гостей, принялся его избивать кулаками, а потом и ногами, по лицу и голове. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ направлено в Пролетарский районный суд Тулы.