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Происшествия26 февраля 2022 7:00

В Туле один собутыльник до смерти забил кулаками другого

Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении туляка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть последнего
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле один собутыльник до смерти забил кулаками другого

В Туле один собутыльник до смерти забил кулаками другого

Фото: Алексей ФОКИН

Днем 4 января нынешнего года 45-летний житель Тулы, в ходе распития спиртных напитков в квартире знакомого, на почве личной неприязни к одному из гостей, принялся его избивать кулаками, а потом и ногами, по лицу и голове. От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему преступлении признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ направлено в Пролетарский районный суд Тулы.