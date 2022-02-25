Модельное агентство Gold Models объявляет о приеме заявок на участие в x юбилейном областном детском фестивале элегантности и таланта "Мини мисс и Мини мистер Тула" - 2022

Мини Мисс Тула - 2021 Мария Тармосина, Мини Мистер Тула - 2021 Демьян Гапула

Цели и задачи фестиваля:

- выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей, содействие их творческому развитию, определение сильнейших участников достойных носить почетный титул «Мини Мисс Тула» и «Мини Мистер Тула», способных представлять Тульский регион на Всероссийских и Международных детских конкурсах и фестивалях;

- обмен опытом между участниками, поддержка творческих контактов, поощрение творческого развития ребенка;

- развитие у участников артистизма, чувства стиля и моды, умение создать свой имидж, умения держать себя на сцене, общаться со зрительской аудиторией.

Всем участникам вручаются памятные дипломы, наградные ленты с титулами, призы и подарки от организаторов и партнеров фестиваля!

В чеcть юбилея всем девочкам вручаются короны, мальчикам - кубки.

Обладатели гран-при награждаются эксклюзивными лентами, украшенными кристаллами swarovski, драгоценной короной, именным кубком! Предоставляется право участия во Всероссийском фестивале "Мини мисс и Мини мистер России" - 2023.

Из года в год победители регионального отборочного тура достойно представляют наш регион в финале Всероссийского фестиваля, привозя наивысшие награды и титулы.