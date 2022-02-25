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Общество25 февраля 2022 13:59

Инспекторы ГИБДД в Туле стали штрафовать нерадивых водителей по присланным фото

Пожаловаться на сложившуюся дорожную ситуацию может каждый
Игорь КОПЫТОВ
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Инспекторы ГИБДД в Туле стали штрафовать нерадивых водителей по присланным фото

Инспекторы ГИБДД в Туле стали штрафовать нерадивых водителей по присланным фото

Фото: Алексей ФОКИН

По информации Тульской Госавтоинспекции, в СМИ была обнаружена публикация, демонстрирующая нарушение водителем Kia Venga правил дорожного движения: он оставил свое транспортное средство слишком близко к трамвайным путям на улице Коминтерна и тем самым заблокировал движение вагонов. По фотографии авто ГИБДД удалось установить его личность. В отношении виновника составлен протокол об административном правонарушении по части 4 ст. 12.19 КоАП РФ. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей.

Госавтоинспекция Тульской области выражает благодарность гражданам, которые направляют для рассмотрения зафиксированные ими факты грубых нарушений требований правил дорожного движения. Данное взаимодействие оказывает положительное влияние на безопасность на дорогах и укрепление принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушений.