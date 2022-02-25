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Общество25 февраля 2022 13:03

Жительница Тулы через суд вернула деньги за дубленку

Судья Советского района города Тулы постановил взыскать более 50 тысяч рублей в пользу тулячки за отказ осуществить возврат дубленки в магазин «Северное сияние»
Источник:kp.ru
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Жительница Тулы через суд вернула деньги за дубленку

Жительница Тулы через суд вернула деньги за дубленку

Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судьей было рассмотрено дело по иску жительницы региона о защите прав потребителя. В магазине «Северное сияние» она приобрела дубленку стоимостью 30000 рублей. При примерке дома оказалось, что покупка ей не подошла по размеру. Женщина вернулась в магазин в этот же день и заполнила заявление о возврате товара, но обратно деньги тулячке так и не вернули.

Лишь после того, как женщина обратилась в суд, ей постановили вернуть 30 тысяч плюс моральную компенсацию 10 тысяч рублей и штраф в размере 50% от суммы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения законного требования.

Впрочем, заочное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.