Жительница Тулы через суд вернула деньги за дубленку Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судьей было рассмотрено дело по иску жительницы региона о защите прав потребителя. В магазине «Северное сияние» она приобрела дубленку стоимостью 30000 рублей. При примерке дома оказалось, что покупка ей не подошла по размеру. Женщина вернулась в магазин в этот же день и заполнила заявление о возврате товара, но обратно деньги тулячке так и не вернули.

Лишь после того, как женщина обратилась в суд, ей постановили вернуть 30 тысяч плюс моральную компенсацию 10 тысяч рублей и штраф в размере 50% от суммы за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения законного требования.

Впрочем, заочное решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.