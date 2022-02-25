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Происшествия25 февраля 2022 10:47

В лобовом столкновении двух отечественных легковушек в Тульской области пострадали оба водителя

ДТП произошло в светлое время суток при нормальных условяих видимости
Игорь КОПЫТОВ
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В лобовом столкновении двух отечественных легковушек в Тульской области пострадали оба водителя

В лобовом столкновении двух отечественных легковушек в Тульской области пострадали оба водителя

Фото: материалы пресс-служб

24 февраля в 09:50 на 243-м километре автодороги М-2 «Крым» на территории Плавского района 29-летний мужчина за рулем «ВАЗ 212140» столкнулся с «Lada Granta» под управлением 30-летнего мужчины, движущейся во встречном направлении.

В результате ДТП сильнее пострадал водитель «ВАЗа» - он был госпитализирован. А вот водитель автомобиля «Lada Granta» после оказания медицинской помощи был отпущен.