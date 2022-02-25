Судебное заседание по делу тулячки, истязавшей приемных детей, отложено до марта Фото: Алексей ФОКИН

Следствием установило, что обвиняемая на протяжении нескольких лет издевалась над приемными детьми. Так, старший подросток подвергся истязаниям, его запирали в кладовке или туалете. Побои от медицинских работников женщина скрывала. У ребенка оказалось обезображено лицо.

Всего в семье находилось трое детей, которым не давали еды и воды, ограничивали их в пользовании предметами домашней обстановки и мебели.

Вину обвиняемая в ходе предварительного следствия признала полностью. Срок содержания под стражей ей продлен до 11 августа.