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Общество25 февраля 2022 7:31

Судебное заседание по делу тулячки, истязавшей приемных детей, отложено до марта

Оно пройдет в Зареченском районном суде
Игорь КОПЫТОВ
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Судебное заседание по делу тулячки, истязавшей приемных детей, отложено до марта

Судебное заседание по делу тулячки, истязавшей приемных детей, отложено до марта

Фото: Алексей ФОКИН

Следствием установило, что обвиняемая на протяжении нескольких лет издевалась над приемными детьми. Так, старший подросток подвергся истязаниям, его запирали в кладовке или туалете. Побои от медицинских работников женщина скрывала. У ребенка оказалось обезображено лицо.

Всего в семье находилось трое детей, которым не давали еды и воды, ограничивали их в пользовании предметами домашней обстановки и мебели.

Вину обвиняемая в ходе предварительного следствия признала полностью. Срок содержания под стражей ей продлен до 11 августа.