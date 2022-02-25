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Общество25 февраля 2022 7:20

В Новомосковске Тульской области аварийные дома разбирают мародеры

Ситуацию на улице Шахтеров заметили местные жители
Игорь КОПЫТОВ
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В Новомосковске Тульской области аварийные дома разбирают мародеры

В Новомосковске Тульской области аварийные дома разбирают мародеры

Фото: соцсети

Жильцов старых двухэтажных домов в Новомосковске расселили еще в начале прошлого года. Сам же снос запланирован до конца нынешнего года. Однако здания находятся в свободном доступе, не под охраной, и их самостоятельной разборкой занялись неизвестные. На это обратили внимание местные жители, забившие в соцсетях тревогу, что строения просто могут рухнуть, если их растаскивать по частям.

Сейчас решается вопрос о том, как этому помешать. Напомним, что за состоянием развалюшек должна следить одна из управляющий компаний города.