В Новомосковске Тульской области аварийные дома разбирают мародеры Фото: соцсети

Жильцов старых двухэтажных домов в Новомосковске расселили еще в начале прошлого года. Сам же снос запланирован до конца нынешнего года. Однако здания находятся в свободном доступе, не под охраной, и их самостоятельной разборкой занялись неизвестные. На это обратили внимание местные жители, забившие в соцсетях тревогу, что строения просто могут рухнуть, если их растаскивать по частям.

Сейчас решается вопрос о том, как этому помешать. Напомним, что за состоянием развалюшек должна следить одна из управляющий компаний города.