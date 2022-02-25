В Туле поймали вора, укравшего у интернет-провайдера более 280 метров кабеля Фото: Алексей ФОКИН

Один из инженеров интернет-провайдера сообщил в полицию о пропаже 280 метров медного кабеля из подвалов жилых домов на улицах Демидовской, Кауля, Рязанской, Максимовского, а также в Городском переулке.

Ущерб оценили более чем в 30 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемого - им оказался безработный, имеющий судимость 40-летний туляк. Мужчина признался в содеянном, у него изъяли часть похищенного.

Возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ.