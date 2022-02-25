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Происшествия25 февраля 2022 6:26

В Тульской области двое мужчин расстреляли знакомого

Сейчас оба они уже задержаны
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области двое мужчин расстреляли знакомого

В Тульской области двое мужчин расстреляли знакомого

Фото: материалы пресс-служб

22 февраля 2022 года в бытовке возле одного из домов в поселке Боровковском Ясногорского района Тульской области было обнаружено тело 24-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями тела. По горячим следам удалось задержать двух подозреваемых в совершении преступления 30-летнего и 27-летнего знакомых убитого.

Предположительно, подозреваемые поочередно расстреляли потерпевшего из имевшегося у них пистолета. Мужчина умер на месте происшествия. Причина конфликта устанавливается, поскольку и подозреваемые, и потерпевший были ранее судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».