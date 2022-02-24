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Общество24 февраля 2022 12:21

В комитетах Тульской областной Думы прошли перестановки

Назначены новые заместители председателей в двух комитетах Тульской областной Думы
Источник:kp.ru
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В комитетах Тульской областной Думы прошли перестановки

В комитетах Тульской областной Думы прошли перестановки

Фото: Алексей ФОКИН

Раннее депутаты приняли решение: увеличить в комитетах количество замов. Теперь их может быть два. Второй заместитель понадобился из-за сложной эпидемиологической ситуации.

На сегодняшний день депутат Илья Киндеев находится в составе комитета по социальной политике. До назначения на новую должность раньше занимался вопросами собственности и земельных отношений. По решению Думы Илья Киндеев избран заместителем председателя этого комитета по социальной политике.

А до того депутаты также проголосовали за избрание депутата Андрея Дубровского заместителем председателя комитета по вопросам собственности и земельным отношениям.