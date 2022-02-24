В Тульской области на 13 лет осудили убийцу 24-летнего молодого человека Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 19 ноября прошлого года 23-летний житель Алексина прибыл на автомобиле марки «ВАЗ 2110» темно-синего цвета без госзнаков к дому № 1 по ул. Машиностроителей, где стал ожидать одного из жильцов. Увидев, что тот подъехал и припарковался, злоумышленник на почве личных неприязненных отношений, умышленно произвел из самозарядного малогабаритного огнестрельного оружия несколько выстрелов в голову, туловище и конечности 24-летнего потерпевшего, который от полученных повреждений скончался на месте. Убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, фигурант уголовного дела скрылся с места совершения преступления. Однако вскоре был задержан.

Суд признан молодого человека виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (хранение огнестрельного оружия), приговорив алексинца к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему предстоит также выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.