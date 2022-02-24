Тульские рукопашники стали лучшими на первенстве России Фото: материалы пресс-служб

В эти дни проходит первенство России по рукопашному бою среди юношей и девушек. В возрастной группе 14-15 лет приняли участие 454 спортсмена из 52 субъектов России. По итогам соревнований у сборной Тульской области - первое командное место.

Кроме того, воспитанники спортшколы «Триумф» заняли в личном зачете два первых, а также второе и третье места. Лучшими стали Руслан Кайтазов (весовая категория 44 кг) и Геннадий Седачев (весовая категория 62 кг).

Второе место у Елизаветы Малыхиной, а третье — у Игоря Чеканихина (весовая категория 62 кг).