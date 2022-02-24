В Тульской области заблокировали сайты, торговавшие дипломами и трудовыми книжками Фото: Игорь КОПЫТОВ

Узловская межрайонная прокуратура Тульской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила шесть сайтов, на которых размещалась информация о продаже дипломов об образовании, а также трудовых книжек.

Согласно закону, за подделку официального документа, его сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ), поэтому прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению.

В настоящее время доступ к запрещенной информации ограничен — сайты заблокированы.