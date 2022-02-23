Губернатор Тульской области поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества

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Сегодня, 23 февраля, глава региона поздравил жителей Тульской области с Днем защитника Отечества.

В своем обращении к жителям, ветеранам и военнослужащим Алексей Дюмин отметил, что защита Родины - это дело чести, а Тульская область всегда была и остается опорой России, ее щитом и арсеналом.

«Здесь живут настоящие патриоты, воины, мастера. Своим трудом и ратной службой они укрепляют обороноспособность страны, помогают отстаивать наши национальные интересы. Так было, есть и будет всегда», - отметил губернатор, пожелав в заключение крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.