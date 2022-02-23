Какие мероприятия в парке «Патриот» ждут туляков и гостей города

Фото: Парк «Патриот»

Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, туляков и гостей города ждет множество праздничных мероприятий. В частности, в парке «Патриот» всех желающих ожидает забег и музейный праздник.

Публикуем расписание мероприятий.

Забег «Патриот-трейл»:

10:30 Открытие стартово-финишного городка, начало регистрации

11:45 Окончание регистрации

11:55 Открытие соревнований

12:00 Старт на дистанции 5 км и 10 км

12:40 Награждение победителей на дистанции 5 км

13:20 Награждение победителей на дистанции 10 км

13:40 Закрытие соревнований

Музейный праздник в честь Дня защитника Отечества (в Музее обороны Тулы):

11:00-15:00 Выставки «Оружие Великой Отечественной войны», «Нам оружие народ вручил!»

11:30-12:00 Показательные выступления ТРО ФРШ «КАЗАРЛА» на территории парка «Патриот – Тула»

12:00 Экскурсия «История сражающегося города» с элементами театрализации

13:00 Экскурсия «История сражающегося города» с элементами мастер-класса

13:30-14:00 Показательные выступления ТРО ФРШ «КАЗАРЛА» на территории парка «Патриот – Тула»

13:30-14:00 Работа фотозон

14:00 Экскурсия «История сражающегося города» с элементами театрализации

15:00 Экскурсия «История сражающегося города» с элементами мастер-класса

15:30-18:00 Работа фотозон

16:30-18:00 Демонстрация тематических видеороликов к Дню защитника Отечества

Парк «Патриот» находится на улице Рязанской д 25/2.