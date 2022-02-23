Какие мероприятия в парке «Патриот» ждут туляков и гостей города

Фото: Парк «Патриот»
Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, туляков и гостей города ждет множество праздничных мероприятий. В частности, в парке «Патриот» всех желающих ожидает забег и музейный праздник.
Публикуем расписание мероприятий.
Забег «Патриот-трейл»:
10:30 Открытие стартово-финишного городка, начало регистрации
11:45 Окончание регистрации
11:55 Открытие соревнований
12:00 Старт на дистанции 5 км и 10 км
12:40 Награждение победителей на дистанции 5 км
13:20 Награждение победителей на дистанции 10 км
13:40 Закрытие соревнований
Музейный праздник в честь Дня защитника Отечества (в Музее обороны Тулы):
11:00-15:00 Выставки «Оружие Великой Отечественной войны», «Нам оружие народ вручил!»
11:30-12:00 Показательные выступления ТРО ФРШ «КАЗАРЛА» на территории парка «Патриот – Тула»
12:00 Экскурсия «История сражающегося города» с элементами театрализации
13:00 Экскурсия «История сражающегося города» с элементами мастер-класса
13:30-14:00 Показательные выступления ТРО ФРШ «КАЗАРЛА» на территории парка «Патриот – Тула»
13:30-14:00 Работа фотозон
14:00 Экскурсия «История сражающегося города» с элементами театрализации
15:00 Экскурсия «История сражающегося города» с элементами мастер-класса
15:30-18:00 Работа фотозон
16:30-18:00 Демонстрация тематических видеороликов к Дню защитника Отечества
Парк «Патриот» находится на улице Рязанской д 25/2.