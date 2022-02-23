Кто проследит за порядком в Туле 23 февраля

По всем вопросам туляки и гости города могут обращаться в диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 23 февраля, в Туле круглосуточно дежурит городская администрация.

В День защитника Отечества за порядком в городе следит руководитель аппарата администрации города Тулы Громов Денис Владимирович.

По всем вопросам туляки и гости города могут обращаться в диспетчерскую службу, позвонив по телефонам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).