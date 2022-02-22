Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 12:46

22 февраля в Тульской области стартовала декада профилактики ДТП с участием пешеходов

Об этом информирует региональная Госавтоинспекция
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
22 февраля в Тульской области стартовала декада профилактики ДТП с участием пешеходов

22 февраля в Тульской области стартовала декада профилактики ДТП с участием пешеходов

Фото: материалы пресс-служб

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов, снижения тяжести последствий в них, а также укрепления дорожно-транспортной дисциплины среди ее участников, в период с 22 февраля по 3 марта 2022 года на территории Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход».

Данное мероприятие направленно не только на пресечение нарушений среди пешеходов, пересекающих проезжую часть в нарушении ПДД в неположенном на то месте, но и среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения.