22 февраля в Тульской области стартовала декада профилактики ДТП с участием пешеходов Фото: материалы пресс-служб

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов, снижения тяжести последствий в них, а также укрепления дорожно-транспортной дисциплины среди ее участников, в период с 22 февраля по 3 марта 2022 года на территории Тульской области будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход».

Данное мероприятие направленно не только на пресечение нарушений среди пешеходов, пересекающих проезжую часть в нарушении ПДД в неположенном на то месте, но и среди водителей, не предоставляющих преимущество перехода пешим участникам движения.