Тульская телебашня 23 февраля украсится праздничной подсветкой Фото: соцсети

Вечером 23 февраля тульская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Иллюминация будет состоять из анимированного российского флага, поздравительных надписей «С 23 февраля» и «С Днем защитника Отечества», а также демонстрации звезды и Георгиевской ленты.

Подсветка будет включена с 18:20 до 7:02.

Свои световые программы запустят и другие телебашни. Так, в Москве на Останкинской появится поздравительный видеоролик – с гербом России.