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Общество22 февраля 2022 12:05

Тульская телебашня 23 февраля украсится праздничной подсветкой

Наряду с городом оружейников к поздравительной акции присоединятся и другие города России
Игорь КОПЫТОВ
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Тульская телебашня 23 февраля украсится праздничной подсветкой

Тульская телебашня 23 февраля украсится праздничной подсветкой

Фото: соцсети

Вечером 23 февраля тульская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Иллюминация будет состоять из анимированного российского флага, поздравительных надписей «С 23 февраля» и «С Днем защитника Отечества», а также демонстрации звезды и Георгиевской ленты.

Подсветка будет включена с 18:20 до 7:02.

Свои световые программы запустят и другие телебашни. Так, в Москве на Останкинской появится поздравительный видеоролик – с гербом России.