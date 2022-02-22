В настоящее время страница в интернете недоступна Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заблокировали сайт со способами изготовления бомб. Страница в интернете обнаружилась в ходе проверки Киреевской межрайонной прокуратуры.

За незаконное изготовление взрывных устройств предусмотрена уголовная ответственность по статье 223 УК РФ. Также согласно Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» распространение сведений об изготовлении бомбы запрещено.

Межрайонная прокуратура обратилась в суд, который признал информацию на данном сайте запрещенной. В настоящее время страница в интернете недоступна.