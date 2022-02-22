В Туле пройдет бесплатный кинопоказ ко Дню защитника Отечества

Кинопоказ пройдет в зале «Солдатские письма»
Фото: материалы пресс-служб
Туляков приглашают на бесплатный кинопоказ. Он пройдет 22, 23 и 24 февраля 2022 года в Тульском военно-историческом музее в рамках проекта «Территория Победы».
Цель международного проекта «Территория Победы» — создание единого музейного пространства в области военной истории.
Кинопоказ пройдет в зале «Солдатские письма» (Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля). Приглашаются взрослые и дети старше 12 лет.
Публикуем расписание киносеансов:
22.02.2022
15:00 - Демонстрация онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа».
23.02.2022
13-00 - Художественный фильм «Проверка на дорогах»;
15-00 - Демонстрация онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа»;
17-00 - Художественный фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика».
24.02.2022
12-00 - Художественный фильм «На войне как на войне»
15-00 - Демонстрация онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа».