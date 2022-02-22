В Туле пройдет бесплатный кинопоказ ко Дню защитника Отечества

Кинопоказ пройдет в зале «Солдатские письма» Фото: материалы пресс-служб

Туляков приглашают на бесплатный кинопоказ. Он пройдет 22, 23 и 24 февраля 2022 года в Тульском военно-историческом музее в рамках проекта «Территория Победы».

Цель международного проекта «Территория Победы» — создание единого музейного пространства в области военной истории.

Кинопоказ пройдет в зале «Солдатские письма» (Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля). Приглашаются взрослые и дети старше 12 лет.

Публикуем расписание киносеансов:

22.02.2022

15:00 - Демонстрация онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа».

23.02.2022

13-00 - Художественный фильм «Проверка на дорогах»;

15-00 - Демонстрация онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа»;

17-00 - Художественный фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика».

24.02.2022

12-00 - Художественный фильм «На войне как на войне»

15-00 - Демонстрация онлайн-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа».