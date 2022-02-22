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Общество22 февраля 2022 7:44

В селе Киреевского района дорогу отремонтируют по решению суда

Инспекция прокуратуры закончилась представлением в адрес главы администрации
Елена Иргиз
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Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации

Фото: Алексей ФОКИН

В Дедилове дорогу отремонтируют только после вмешательства прокуратуры. Проверку ведомство провело совместно с представителем полиции по Киреевскому району.

Выяснилось, что администрация деревни не следила за содержанием дорог местного значения, в результате чего проезжая часть улицы Красный Октябрь оказалась сильно повреждена.

Прокуратура внесла представление в адрес главы администрации, а последовавший за этим суд обязал отремонтировать дорогу до 1 августа текущего года.