В Туле за почти 2 кг наркотиков мать и дочь попали за решетку

Наркотики женщины хранили у себя дома
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле за хранение и сбыт наркотиков осудили мать и дочь. Тулячки были членами организованной группы.
Следствие установило, что безработные 50-летняя женщина и ее 31-летняя дочь с марта по май 2021 года приготовили 1,77 кг. наркотиков и психотропных веществ. Часть из них подельницы разместили как закладки по Ленинскому району Тульской области, часть - хранили у себя дома в Пролетарском районе города. Их деятельность обнаружил УКОН УМВД России по региону.
Суд признал женщин виновными и приговорил их к 10,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.