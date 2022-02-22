В Туле за почти 2 кг наркотиков мать и дочь попали за решетку

Наркотики женщины хранили у себя дома Фото: Алексей ФОКИН

В Туле за хранение и сбыт наркотиков осудили мать и дочь. Тулячки были членами организованной группы.

Следствие установило, что безработные 50-летняя женщина и ее 31-летняя дочь с марта по май 2021 года приготовили 1,77 кг. наркотиков и психотропных веществ. Часть из них подельницы разместили как закладки по Ленинскому району Тульской области, часть - хранили у себя дома в Пролетарском районе города. Их деятельность обнаружил УКОН УМВД России по региону.

Суд признал женщин виновными и приговорил их к 10,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.