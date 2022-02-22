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Общество22 февраля 2022 6:26

Ко Дню защитника Отечества в Туле ограничат движение транспорта

Вызвано это будет проведением в областной столице торжественных мероприятий
Игорь КОПЫТОВ
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Ко Дню защитника Отечества в Туле ограничат движение транспорта

Ко Дню защитника Отечества в Туле ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН

В связи с возложением цветов и организацией митинга на площади Победы до 12:00 22 февраля здесь, включая территории, прилегающие к площади, будет ограничено движение. Также меры коснутся и Московского вокзала. Здесь ограничения будут действовать 22 февраля до 22:00 - на площади Московского вокзала, по Красноармейскому проспекту на участке от ул. Дмитрия Ульянова до площади Московского вокзала.

Непосредственно 23 февраля движение перекроют с 08:00 до 22:00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны

Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси». А 25 февраля 2022 года с 06:00 до 15:00 по ул. Пушкинской на участке от проспекта Ленина до ул. Фридриха Энгельса.