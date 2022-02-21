Во вторник, 22 февраля, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 16:00 - ул. Белкина, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б, 6-в, 8; ул. Болдина, 123; ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14-38 (четн.), 30- а, 30-б, 30-г, 36-а, 40-а, 40-б, 50; п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 69, 5-21 (нечетн.), 20-40 (четн.); ул. Шоссейная, 12-64 (четн.), 26, 15-41 (нечетн.); ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. Асфальтная, 2-48 (четн.), 1-13, 43-а, 43-65 (нечетн.), 21, 29, 33, 37, 39; ул. 1-й Квартал, 12-68 (четн.), 72-96 (четн.); СНТ "Деревообработчик"; СНТ "Шахтерский";
с 09:00 до 18:00 - ул. Ф. Энгельса, 151-а; пр-т Ленина, 80, 80-а;
с 09:30 до 13:30 - ул. Марата, 29, 100-116 (четн.); ул. Гармонная, 117-135 (нечетн.); ул. Кирова, 71-91 (нечетн.), 25, 25-а, 25-б; ул. Замочная, 92-112 (четн.).