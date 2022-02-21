Волейбольная «Тулица» одержала победу над «Липецком» Фото: материалы пресс-служб

20 февраля в Липецке в рамках 19 тура волейбольной Суперлиги «Тулица» победила «Липецк» со счетом 3:0 (25:22, 25:19 и 25:23). Таким образом, это уже 14 победа тульской команды в этом сезоне.

В турнирной таблице тулячки по-прежнему входят в лидирующий квартет. Следующий матч «Тулица» проведёт на своей площадке в субботу, 26 февраля, против красноярского «Енисея», который возглавляет бывший наставник «Тулицы» Александр Перепелкин.