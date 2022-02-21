Два ДТП с участием пешеходов в Тульской области закончились трагедией Фото: материалы пресс-служб

19 февраля в 05:25 на 244-м километре автодороги М-2 «Крым» на территории Плавского района 40-летняя автоледи за рулем Volkswagen Tiguan сбила неустановленного пешехода, которого не разглядела на правой обочине по ходу движения автомобиля. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В тот же день, только вечером, в 19:20 на 201-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Веневского района 57-летний водитель грузовой SCANIA с полуприцепом KRONE сбил 52-летнюю женщину, перебегавшую проезжую часть дороги на освещенном участке вне пешеходного перехода. Женщина от полученных травм также скончалась на месте ДТП.